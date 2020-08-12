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Şile'de denize giren iki kardeş boğuldu

Demirören Haber Ajansı

ŞİLE'de  dalgalı denize giren üç kardeşten ikisi boğularak hayatını kaybetti. Küçük kardeşini dalga ve akıntıların arasından kurtaran ağabey Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeni plajdan 180 metre açıkta helikopter yardımıyla tespit edildi. Diğer kardeş Hakan Şentürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı.

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Çayırbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde üç kardeş denize girmek için bir siteye ait plaja gitti. Cüneyt Şentürk (22), Hakan Şentürk (18) ve Emir Şentürk (11) o plajdan denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan üç kardeş denizden çıkabilmek için mücadele etmeye başladı.

Ağabey Cüneyt Şentürk küçük kardeşi Emir Şentürk'ü sudan çıkardı. Emir Şentürk, yardım istemek için yakındaki siteye koştu. O dakikalarda Cüneyt Şentürk, denizdeki diğer kardeşini kurtarmak için yeniden dalgalı denize girdi. 11 yaşındaki Emir Şentürk, siteye giderek bekçi ve vatandaşlardan yardım istedi.

Jandarma ve sağlık ekiplerine haber veren vatandaşlar, hızla plaja koştu. Ancak ekipler ve vatandaşlar plaja geldiğinde Cüneyt ve Hakan Şentürk denizde görünmüyordu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri denizde iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde 18 yaşındaki Hakan Şentürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter de arama çalışmalarına destek verdi. Helikopter yardımıyla 22 yaşındaki Cüneyt Şentürk'ün cansız bedeninin plajdan 180 metre açıkta, 3 metre derinlikte olduğu tespit edildi. Cansız bedeni denizden çıkarılan iki kardeş Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"Yardım edin imdat" diye bağırdı

11 yaşındaki Emir'in yardım istediği site sakinlerinden Musa Salman, "Gördüm ben denizdeydim. Deniz korkunçtu. Hem dalgalıydı hem çok kirliydi. Sabah gitmiştim ben girememiştim. Kardeşleri akşam saat 6'da gördüm. Sitenin içinde gördüm. Şakalaşıyorlardı, çok keyifliydiler. Bana uzaktılar. Yoksa onları ikaz edecektim. Üç kardeş gittiler. Üçü denize girmiş. Bir şekilde küçük olanı kurtarmışlar. Küçük siteye geldi ve 'yardım edin imdat' diye bağırdı. Biz indik ve geldiğimizde jandarma, polis, ambulans gelmişti. Birinci ceset bulundu ama ağabeyi gece boyunca arandı ve bulunamadı" şeklinde konuştu.

Dalgaların arasında mücadele olmuş

Şile'de yaşayan Şentürk ailesinin komşusu Orhan Evren, "Dalgaların arasında biraz mücadele olmuş. En küçük kardeşleri yardım istiyor. Siteden yardım istendi. Kolluk kuvvetlerimiz geldi. Gece boyu aramalar yapıldı. Cüneyt kardeşimizin cansız bedeni yarım saat önce çıkarıldı" diye konuştu.

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