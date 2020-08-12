Dilipak inanıyorum deyip açıkladı: AK Parti hakkımdaki suç duyurusunu geri çekecek

'İstanbul Sözleşmesi' tartışmalarında Kadınlara yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadeler sonrası büyük tepki çeken Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum" diye yazdı.

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AK Parti Kadın Kolları'nın 81 ilde suç duyusunda bulunduğu Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, konuyu köşesine taşıdı.

Süreci izlediğini, birtakım yeni adımlar beklediğini ifade eden Dilipak, "AK Parti’nin bu durumu teşkilat, grup olarak tartıştıktan sonra, yeni bir karar verilmesinin ardından, henüz muhtevasını bilmediğim suç duyurusunun geri çekileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"STK ve basın da tartışacak"

Dilipak şöyle devam etti: Bu konuyu bu süreçte STK ve basın da tartışacak. AK Parti tarafından, kuruluş yıldönümü töreni ve MKYK toplantısı sonrası yapılacak açıklamadan sonra, tekrar kapsamlı bir açıklama ile yol haritamı okurlarımla paylaşacağım. Duam aklı selimin geri dönüşü yönündedir. Bu vesile ile okurlarıma destekleri için teşekkür ediyorum.