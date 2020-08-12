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Aydın'da freni patlayan minibüs eve daldı

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da freni patladığı belirtilen minibüs eve girdi. Ortalığı toz dumana katan minibüs bölgedeki 3 kişiyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

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Kaza saat 14.00 sıralarında Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi 304 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orçun P. yönetimindeki minibüsün freni patladı. Freni patlayan minibüs yol kenarındaki Arif Y.’ye ait evin duvarına çarparak durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlı, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.I, H.I ve G.P ambulanslarla Aydın’daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle minibüs ve evde maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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