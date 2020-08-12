Bursa'da Safkan Arap taylarına yoğun ilgi 3 milyon liraya satıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, Karacabey’de yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkartıldı. Toplam 82 taydan 46’sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 3 milyon 101 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada 'Serhat Fırtınası' isimli tay, İsmail Altın tarafından 220 bin liraya satın alındı.