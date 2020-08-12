Mersin Tabip Odası Başkanı'ndan şok sözler! Hastanelerde 600’den fazla pozitif vaka var

Covid-19’un Mersin’de ciddi sayılara ulaşmasına dikkat çeken Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, bir kez daha Mersin Valiliği ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne çağrı yaptı. Ayrıca Mersin’de günde ortalama 100 pozitif vaka çıktığını belirten Antmen, 75’i yoğun bakım hastası olmak üzere 600’den fazla pozitif ve şüpheli vakanın bu merkezlerde yattığı öne sürdü.

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Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, kentteki Covid-19 vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tabipler Birliği ve Mersin Tabip Odası olarak salgının başladığı ilk günden beri üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Dr. Antmen, tehlikenin boyutlarını halka duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

“600’den fazla pozitif ve şüpheli vaka var''

Mersin'de 11 Mayıs'a kadar 260 vakaya rastlanırken, bu tarihten sonra sayının katlanarak arttığını söyleyen Antmen, şunları söyledi:

11 Mart ile önlemlerin olabildiğince sıkı alındığı 11 Mayıs arasındaki sürede Mersin'in ülkenin en iyi illerinden biri olmasına ve aynı sürede kentte yalnızca 260 vakanın görülmesine karşın, 11 Mayıs ile 11 Ağustos tarihleri arasındaki sürede vaka sayısı katlanarak arttı.

Şu an itibariyle Tıp Fakültesi, Şehir Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi, Tarsus, Silifke, Erdemli Devlet Hastanesi'nden aldığımız veriler 75'i yoğun bakım hastası olmak üzere 600'den fazla pozitif ve şüpheli vakanın yattığı, üstelik son iki haftadır günlük ortalama pozitif vaka sayısının en az 100 civarında olduğu şeklinde.

Geçtiğimiz hafta içerisinde eve gönderilen pozitif vakalar ile birlikte il genelindeki sayının 1000'i aştığını gözlemlemiş durumdayız.

“En yoğun Akdeniz ilçesinde''

Mersin'de bölge olarak Akdeniz en yoğun olduğunu anlatan Antmen, buradaki vaka sayısının diğer ilçelerinde iki katı olduğunu, merkezdeki diğer ilçelerde ise Akdeniz'in yarısı kadar vaka bulunduğuna da dikkat çekti.

“Sağlık çalışanlarında sayı 100'ü geçti''

Mersin'de pandemi ile mücadelede görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarından PCR testi pozitif çıkanların sayısının 100'ü geçtiğini ileri süren Dr. Antmen şöyle devam etti:

Bu sayı hızlı bir şekilde artmaktadır. Sadece son bir hafta içerisinde Mersin Şehir Hastane'sinde 8 hekim, 4 hemşire, 2 anestezi teknikeri, 1 fizyoterapist, 2 güvenlik, 1 bilgi işlem, 1 taşıma personelinin testleri pozitif çıkmıştır.

Biz durumu bu kadar vahim görürken, Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde vaka sayısını 100 civarında ilan etme konusunda ve gerek Mersin'in, gerekse de diğer illerin vaka sayısını açıklamamakta ısrarcı davranmakta, kendi illerindeki vaka sayılarını açıklayan ve halkı uyarmaya çalışan tabip odası yöneticileri hakkında soruşturmalar açmaktadır.

“Vaka sayıları her gün açıklanmalı''

Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüne seslenerek uyarılarının dikkate alınmasını isteyen Dr.Antmen şunları söyledi:

Mersin ile ilgili rakamlar her gün halka açıklanmalı. 12 Nisan 2020 tarihinden bu yana toplanmayan İl Pandemi Kurulu’nu acilen toplanmalı.

Bugüne kadar toplanmadan karar alan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nu işler hale getirip, Mersin Tabip Odası başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının Mersin'e özel kararlarda inisiyatif sahibi olmalı.

Denetimler artırılarak halkın önlemlere uyması sağlanmalı. PCR pozitif olup semptomları hafif olan vakaların evlerine gönderilmesinden ziyade yurt gibi alanlarda izolasyonu sağlanmalı, pnömonisi olan vakaların hastane takibi sağlanmalı.

Sağlık çalışanlarına düzenli PCR testi yapılmalı, söz verildiği halde yapılmayan ek ödemeler aksatılmadan yapılmalı.