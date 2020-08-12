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'Kadınlar futbolda olmamalı' demişti! beIN Sports Melih Şendil'le yolları ayırdı

beIN Sports, "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" sözleri tepki çeken spiker Melih Şendil ile yollarını ayırdı.

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Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, Real Madrid - Manchester City maçının ardından kullandığı "Kadınlar futbolda olmamalı. Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam" ifadesi nedeniyle tepki çeken spiker Melih Şendil'le yollarını ayırdı.

Şendil, söz konusu programda futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu" diye konuşmuştu.

beIN Sports, tepkiler üzerine şu mesajı yayınlamıştı:

"beIN Sports olarak, dün akşamki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının hemen ardından yayınladığımız 'Maç Sonu' programında, sunucu Melih Şendil'in yapmış olduğu yorumları kınıyoruz. Bu yorumlar son derece aşağılayıcı ve kesinlikle kabul edilemez nitelikteydi. Digiturk ve beIN, diğer birçok küresel girişimin yanı sıra beINSPIRED projesi aracılığıyla kadın sporcuları desteklemek ve tüm dünyada tanıtmak için yorulmadan çalışıyor. Dün geceki yorumlar şirketimizin savunduğu değerlerle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Bir daha böyle bir durumla karşılaşmamak için acilen her türlü önlemi aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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