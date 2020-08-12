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Beşiktaş'ta su borusu volkan gibi patladı

BEŞİKTAŞ Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde ekiplerin alt yapı çalışması yaptığı sırada su borusu adeta volkan gibi patladı. Yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su caddeyi sular altında bıraktı.

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Olay, Beşiktaş Ortaköy Dereboyu Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde alt yapı çalışması gerçekleştiren ekiplerin, çalışması sırasında bir anda su borusu patladı.

Yaklaşık 4 metre yukarıya fışkıran su, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yukarı fışkıran su nedeni ile cadde üzerinde bulunan dükkanlarda bulunan vatandaşlar kısa süreli mağduriyet yaşadı. Cadde kısa sürede sular altında kaldı.

Yaz gününde yağmur etkisi yapan ve çevredeki araç ve evlerin de ıslanmasına sebep olan patlağa belediye ekipleri müdahale etti.

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