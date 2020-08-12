Yeşim Salkım kendisine küfreden Murat Övüç'e dava açtı Seyhan Soylu da nasibini aldı
Yeşim Salkım, sahne aldığı yerde kendisine küfreden Murat Övüç'e ve Seyhan Soylu'ya yönelik hakaret davası açtı. Ayrıca Salkım, kadına karşı sözlü ve fiziksel saldırının önüne geçmek için dernek kuracağını da belirtti.
Yeşim Salkım, sosyal medyada fenomen olan Murat Övüç ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu tarafından kendisine yönelik hakaret içerikli söylemlere ilişkin Avukatı Merve Uçanok ile birlikte açıklama yaptı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklamalar yapan Salkım, Seyhan Soylu hakkında da mahkemece verilen uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ek suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
"Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor" diyen Yeşim Salkım çarpıcı açıklamalarda bulundu:
Dernek kuracak: "Ben iki kız annesiyim, bir annenin de kızıyım. Artık kadına yönelik olan şiddette gerçekten adımlar atılması gerekiyor. Buna inanıyorum" dedi. Bir dernek kuracağını söyleyen Yeşim Salkım, "Bunu gördüğünüz bu üç kadınla beraber yapacağım. Ondan sonra bunun arkası gelecektir."
Sonuna kadar arkasındayım: "Ne kadına, ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Niçin maçlarda kadınlara küfür ediliyor. Annelerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına. Küfürler neden kadın bedeni üzerinden. Hiç düşündünüz mü? Bunu bir düşünsün insanlar. Daha oradan başlıyor bazı konular. O yüzden ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım."
Salkım, basın mensuplarının sorusu üzerine kadın haklarını koruyacak bir dernek kurmayı düşündüğünü belirterek, "Ben isim sahibi bir insanım ve bunu artık kullanabilirim" dedi.