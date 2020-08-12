Yeşim Salkım kendisine küfreden Murat Övüç'e dava açtı Seyhan Soylu da nasibini aldı

Sonuna kadar arkasındayım: "Ne kadına, ne erkeğe ne de herhangi bir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyoruz. Kadın bedeni üzerinden insanların küfür etmesini istemiyoruz. Niçin maçlarda kadınlara küfür ediliyor. Annelerine, çoluğuna, çocuğuna, karısına. Küfürler neden kadın bedeni üzerinden. Hiç düşündünüz mü? Bunu bir düşünsün insanlar. Daha oradan başlıyor bazı konular. O yüzden ben de bir şeyler yapmaya karar verdim. O yüzden de davamın sonuna kadar arkasında olacağım."