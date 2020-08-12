İSTANBUL Aydos Ormanı'nda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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İSTANBUL Sancaktepe Aydos Ormanı'nda saat 16.30 sıralarında 4 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale ediliyor.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Öte yandan; İstanbul Valiliğinden yanınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Sancaktepe ilçemiz Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıkmıştır. Yangına İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopterleriyle müdahale edilmektedir. Ayrıca; yangına müdahale eden ekiplere takviye olarak Orman Genel Müdürlüğünce yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı yangın mahalline sevk edilmiştir" denildi.