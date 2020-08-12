Fenerbahçe'de Mauricio Lemos'u başkan açıkladı: Prensipte anlaştık

Fenerbahçe'de stoper adayı Mauricio Lemos hakkında kulüp başkanı konuştu. Las Palmas başkanı, prensipte kulüpler arasında anlaşma sağlandığını ifade ederek Cuma gününe kadar transferin tamamlanabileceğini söyledi.Abone ol
İspanya’nın Las Palmas kulübünün başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe’nin yeni transferini doğruladı.
Fenerbahçe-Mauricio Lemos iddialarının sorulması üzerine cevap veren başkan Alonso, “Prensipte kulüpler arasında anlaşma sağlandı. Artık gerekli adımlar atıldıktan sonra anlaşma imzalanır. Umarım Cuma gününe kadar bu işi noktalarız” şeklinde konuştu.
Geçen sezon Las Palmas formasını giyen 27 maçta giyen Mauricio Lemos, 2171 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
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