Apple armut logosuna savaş açtı

AMERİKA merkezli teknoloji şirketi Apple, armut logosunu kullanan Prepear isimli uygulamayı mahkemeye verdi.

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Apple bu kez armut logosu kullanan küçük bir şirket ile mahkemelik oldu.



Mobil kullanıcıların manav listesi hazırlamasına imkanı sunan Prepear isimli uygulamanın kendi logosunu taklit ettiğini iddia eden Apple konuyu mahkemeye taşıdı.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, şirket söz konusu logonun Apple’ın ikonik logosuna zarar verdiğini öne sürdü.

Apple'ın başvurusu sonrası Prepear'dan konu ile ilgili ilk açıklama geldi. 5 kişinin çalıştığı şirketten yapılan açıklamada "Dünyanın en büyük, en zengin ve en güçlü şirketlerinden biriyle yasal bir savaşa girmek ürkütücü" ifadelerine yer verildi.

Aynı açıklamada Apple'ın tüm bu gücüne rağmen şirketin haklarını korumak için gerekli tüm adımları atacağı bilgisinin altı çizildi.