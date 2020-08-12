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Kültür Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'dan 'Galata Kulesi' açıklaması

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Galata Kulesi'ndeki restorasyon görüntüsüne ilişkin, "Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" açıklaması yaptı.

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Bakan Yardımcısı Demircan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Galata Kulesi ile ilgili olarak sosyal medyaya da yer alan eden bazı uygulamaların, Bakanlığın ilgili birimlerini de rahatsız ettiğini söyledi. Demircan, şunları kaydetti:

"Kulede büyük oranda bir restorasyon faaliyeti yapılmamakta, daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler ile bu kullanımların gerektirdiği ofis, mutfak gibi yapının orijinal fonksiyonu ile alakası olmayan bölümler ve zamanla izinsiz yapılan bölümler kaldırılmaktadır. Yapının bir bölümünün seyir mekânı bir bölümünün ise müze olarak düzenlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. Hilti ile duvarlarda sıva sökümü yapılması tarafımızca da uygun görülmemekte olup, gereken müdahale yapılmış ve yapı müteahhidinin dikkati çekilerek gereken işlemlerin yapılmasına başlanmıştır. Galata Kulesi'nin kısa bir süre içinde İstanbul'un kültürel mirasını tanıtan önemli bir merkez olarak İstanbulluların ve İstanbul'u ziyaret eden misafirlerimizin sıkça ziyaret edeceği bir mekân haline dönüşmüş olacağını birlikte göreceğiz." 

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