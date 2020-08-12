Optimar'ın son anketinde Muharrem İnce fark attı

Optimar'ın ağustos ayı anketi yayımlandı. Ankette "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusuna katılımcıların yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi.

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Optimar Araştırma Şirketi'nin ağustos ayı anket sonuçları siyaset dünyasının gündemine bomba gibi düştü. İnce'nin yarın düzenleyeceği basın toplantısı öncesi basına yansıyan ankette İnce, Kılıçdaroğlu'na fark atıyor.

"Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi.

Muharrem İnce yeni parti kurarsa oy veririm diyenlerin oranı yüzde 17.1'ken, hayır diyenlerin oranının yüzde 66.9 olduğu görüldü.

Optimar Araştırma Şirketi'nin anketinde "Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 14.7'si 'Evet' yanıtını verirken, yüzde 70.8'i 'Hayır' yanıtını verdi. 'Fikrim yok' diyenlerin oranı ise yüzde 14.5.

Parti kurarsa yüzde 17.1'i "evet" dedi

Ankette "Muharrem İnce parti kurduğu takdirde oy verir misiniz?" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 17.1'i 'Evet', yüzde 66.9'u 'Hayır' yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı kim olmalı?

"Sizce CHP Genel Bakanı kim olmalıdır?" sorusuna ise, anket katılımcıları, yüzde 41.0 ile Muharrem İnce, yüzde 28.7 ile Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 6.7 ile Canan Kaftancıoğlu yanıtını verdi. Bu isimleri, Ümit Kocasakal, İlhan Cihaner, Tolga Yarman, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Aytuğ Atıcı izledi.

İmamoğlu yüzde 1.1 Kaftancıoğlu yüzde 6.7 çıktı

"Kurultayda CHP için iktidar umudu oluştu mu?"

"Sizce bu Kurultayda oluşan yönetim ile CHP için iktidar umudu oluştu mu?" sorusuna, katılımcıların yüzde 22.2'si 'Evet' derken, yüzde 46.3 'Hayır' yanıtını verdi.

Parti içi muhalefetin durumu

Bir diğer soruda, CHP'nin parti içi muhalefeti gündeme getirildi. "Bu kurultay ile CHP'deki parti içi muhalefetin tasfiye edildiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 31.2'si 'Evet', yüzde 68.8'i 'Hayır' yanıtını verdi.