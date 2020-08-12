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Meral Akşener ve Ali Babacan buluştu! MHP lideri Bahçeli' için ne dediler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. Akşener ve Babacan, yaptıkları açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendileri hakkındaki eleştirilerine cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir araya geldi. DEVA Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık 1. 5 saat sürdü. İki lider görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Akşener, “Hayırlı olsun amacıyla buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye’nin sorunlarını tahlil ettik” ifadelerini kullandı.

Dilimiz başka! Cevap vermeyeceğiz

Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin parlamenter sisteme yönelik sözleri için, “Biz hiçbir parti genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de buna saygı duyuyoruz” dedi.

Bahçeli’nin IMF konusunda kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz” diye konuştu.

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