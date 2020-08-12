Soylu'dan 81 il valisiyle koronavirüs toplantısı

Okullar 31 Ağustsos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Yunanistan Doğu Akdeniz için ABD'den medet umuyor

Meral Akşener ve Ali Babacan buluştu! MHP lideri Bahçeli' için ne dediler