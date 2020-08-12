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Soylu'dan 81 il valisiyle koronavirüs toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 81 il valisiyle video konferansta bir araya geldi. Toplantıda salgın tedbirleri, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ele aldı.

Soylu, Bakanlık'taki Muhammet Fatih Safitürk Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle toplantı yaptı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınında genel durum, salgınının önlenmesine yönelik tedbirler, illerde valilerin yapması gerekenler ile orman yangınları ve güvenlik konuları değerlendirildi.

 İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Tayyip Sabri Erdil, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık ve İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman da toplantıda hazır bulundu.

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