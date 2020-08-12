Okullar 31 Ağustsos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Bilim Kurulu’nun tavsiye kararında, ''Yüzüze eğitim en az bir ay boyunca başlatılmamalı.'' denildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantı sonrası açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü. Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesinin ardından 16 Mart 2020'de okullar kapatılmış ve uzaktan eğitime geçilmişti.

Bakan Selçuk okulların açılış tarihini açıkladı



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyleydi;

Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrenicinin gözünün içine bakar derse öğle başlarız. Bunun böyle devam etmesi için herkesi sorumlu olmaya devam ederek okulları birlikte acaçağız dedik.

Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı tamamladık. Uzun süreden beri Sağlık Bakanlığımız ve 2021 eğitim öğretim yılını nasıl başlayacağımızla ilgili karalarımızı olgunlaştırdık. Bilim Kurulumuzun tavsiye kararları neticesinde aşamalı, kademeli eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim başlayacak. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de geçilecek. İsteyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacabilecek. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek. 21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

(Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı) Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız.

Klavuz çerçevesinde velilerimiz ve öğretmenlerimiz için bir takım rehberler hazırladık ve bunların ne şekilde uygulanacağı konusunda ayrıntısını devam ettireceğiz. Tenefüslerde ve neyi ne yapacakları bu klavuzlarda yer alıyor.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz velilerimiz için de hazırlanan bu klavuzlarımızın takibi öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz tarafından takip edilecek. Okulların hijyenini sağlamak için personel alımları da devam ediyor. Okullarımızla ilgili ihtiyaç kalemleri tek tek çıkarılmıştır. Nelere ihtiyaç olunduğu somut olarak ortaya konulmuş ve takibi de devam ediyor.

SORU CEVAP

21 Eylül'den itibaren eğitimin başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi oldu. Hangi yaşların başlaması konusunda Bilim Kurulu'muzun tavsiyesi olacak. Sınava giren öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onların çalışmalarına destek olmak için planlamalar yapıyor.

Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken belli sınıf düzeylerinin açılmasından derslerin ve konuların seyreltilmesini kastediyoruz. Seyretilme konusundaki açık nasıl giderilecek? Elbetteki uzaktan eğitim ve EBA ile gerçekleştirilecek.