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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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