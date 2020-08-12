İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkari'nin Yüksekova Alandüz bölgesinde jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari-Yüksekova Alandüz bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."