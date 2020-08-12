Şanlıurfa'da 14 yaşındaki kızın tecavüz eden dayısı ve abisinden çocuğu oldu

14 yaşındaki A.B. karın ağrısı şikayetiyle annesi ve ablası ile gittiği Siverek Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı. A.B. ifadesinde dayısı M.İ. ve abisi M.B.’nin birçok kez tecavüzüne uğradığını söyledi.

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ŞANLIURFA’da 14 yaşındaki A.B. karın ağrısı şikâyetiyle annesi ve ablası ile gittiği Siverek Devlet Hastanesi’nde doğum yaptı. A.B. ifadesinde dayısı M.İ. ve abisi M.B.’nin kendisine bir çok kez tecavüz ettiğini söyledi.

Tecavüzle suçlanan dayı M.İ. küçük kız A.B’nin kendisini birlikteliğe zorladığını savunarak 'kör' olduğunu söyledi. Suçlamaları emniyet ve savcılık ifadesinde kabul eden M.B. kardeşinin kendisi ile birlikte olmak istediğini, kendisinin de kabul ettiğini söyledi.

Kızım böyle şeylere meyilli değil

Mahkeme aşamasında ise M.B. savcılık ve emniyet ifadelerini değiştirerek suçlamaları kabul etmedi. Anne S.B. ise kızının kilo aldığını fakat hamile olduğunu bilmediğini söyleyerek, “Kızım böyle konulara meyilli birisi değil. Hamile olduğunu ilk defa hastenede öğrendim. Kızıma kesinlikle zorla bir şeyler yapıldı” dedi.

Anne, oğlundan şikâyetçi değil, kardeşinden şikâyetçi

Anne S.B. oğlundan şikâyetçi olmadığını ancak kendi erkek kardeşinden şikâyetçi olduğunu söyledi.

"Hapishaneden çıktıklarında beni döverler"

Mağdur A.B. duruşmalarda dayısı ve abisinden şikâyetçi olmadığını belirterek, “Çünkü abim ve dayım ceza alırlarsa hapishaneden çıktıklarında beni döverler. Aileme teslim edilmek istiyorum” dedi.

Mahkeme 24 yıl hapis cezası verdi

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ise kararı bozararak mağdur A.B’nin doğum yaptığı sırada biyolojik yaşının öğrenilmesi ve bebeğin babasının kim olduğunun sorulmasını isteyerek kararı bozdu. Dosyaya bakan Siverek 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıklara ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan beraat, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. . Hüküm ile birlikte tutukluluklarına devam kararı verildi.