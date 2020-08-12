Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin tek taraflı olduğunu iddia ettiği petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği söyledi. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağını belirtti.

Abone ol

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle Yunan Başbakan Miçotakis ile bir araya gelen Macron'dan tehlikeli bir hamle geldi. Türk-Yunan gerginliğinde Yunanistan'a destek veren Macron, Türkiye'nin bölgedeki petrol arama çalışmalarına son vermesini istedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru sismik arama faaliyetleri Yunanistan, İsrail ve Mısır'dan sonra Fransa'yı da rahatsız etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe neden oluyor. Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'e askeri güç takviyesi

Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri gücün AB ortakları ve Yunanistan ile birlikte artırılacağı ifade ederek böylelikle uluslararası kanunlara saygı gösterilmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.



Ne olmuştu?

Yunanistan, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere pazartesi sabahı Kıbrıs açıklarına ulaşması ve çalışmaların 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından alarma geçmişti.

Başkent Atina'da Milli Güvenlik Hükümet Konseyini toplayan Başbakan Kiryakos Miçotakis, konuya ilişkin savunma ve dışişleri kurmaylarıyla da yoğun görüşme trafiğine girmişti.

AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağıran Atina yönetimi, ABD ve NATO nezdinde de yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, cuma günü Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele almak üzere ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geleceği açıklanmıştı.