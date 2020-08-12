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Yunanistan Doğu Akdeniz için ABD'den medet umuyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla bir araya geleceği açıklandı.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Viyana'da görüşecek. Yunan basını, görüşmenin 14 Ağustos'ta olacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, halen Avusturya'yı da kapsayan Avrupa turunda bulunuyor. Görüşmenin bu nedenle Viyana'da gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Aynı gün Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirmek üzere AB dışişleri bakanları da olağanüstü toplanacak. Görüşme video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

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