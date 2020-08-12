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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ağustos Çarşamba)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1212 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 12 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 67 bin 237 yeni test yapıldı, 1212 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 632, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

"Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin aile içinde hızlı. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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