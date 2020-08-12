Arda Turan'dan Başakşehir itirafı

Galatasaray'ın çiçeği burnunda transferi Arda Turan, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Başakşehir'e transferim kariyerim için doğru karar değildi, hataydı" itirafında bulundu.

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Galatasaray'a transfer olan Arda Turan, beIN Sports'a verdiği röportajda hem transfer süreci, hem de Barcelona'dan Türkiye'ye dönüş dönemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in kendisini istediğini açıklamasının ardından gelen tüm teklifleri reddettiğini belirten Arda, Galatasaray'a yeniden döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Arda, kariyeriyle ilgili verdiği Başakşehir kararının da hata olduğunu ifade etti.

"Tudor dönemi Galatasaray'a gelmek istemiştim"

Hedefinin her zaman Galatasaray'a dönmek olduğunu söyleyen arda Turan sözlerini şöyle sürdürdü: Ayhan hoca ve Tudor varken de öyleydi. Hatta şöyle bir demiştim. Eğer Barcelona'da oynamazsam çok teklif var. Siz Ağustos ayının sonunu bekleyin. Çünkü Ağustos 30'da Avrupa'da transfer bitiyordu. Eylül 1-7 arası birkaç kulüp ve Galatassaray opsiyonu kalacaktı. Maddi olarak da rahatlarım demiştim. O zamanki yönetim uygun görmediler. O zamanki yönetim uygun görmediler. Aslında ilk o zaman gelmek istemiştim. Barcelona'da olsam, dünyanın en büyük kulübü de olsa ben mutlu değilsem orada durmam. Para pul önemli değildir.

"Başakşehir'e gelerek hata yapmışım"

Bazı durumlarda doğru karar veremiyorsunuz. O kadar kötü hissetmeye başlamıştım ki... Formayı almak için hazırım ama Valverde yine beni oynatmıyordu. O arada milli takım süreci yaşandı. Tekrardan ülkeye dönüp ispatlama isteiği hissettim. Doğru karar verdim mi? Başakşehir ailesinden kötülük görmedim. Her zaman teşekkür ederim. Ancak bugün baktığımda hata yapmışım.

"Bilal Meşe'ye çok kırıldım"

Bilal Meşe bana telefon bile açmadan 'Paranın gözü kör olsun' diye manşet attı. Primci lafı üstümde kaldı. Uykularım kaçıyordu. Ben kimseden 1 lira istemedim. Ben milli formayla parayı asla yan yana koymadım. Milli forma namustur. Çok kırıldım.

"Ben bir şeyi bırakmaya gelmedim"

"Ben Galatasaray'a oynamaya geldim. Öyle abilik falan değil. Tabii ki liderlik çok önemli ama demek istediğim, bir şeyi bırakmaya gelmedim. Ben futbolu seviyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum ve Galatasaray'a futbol oynamaya geldim."

"Hayatındaki en büyük hata nedir?"

Arda Turan, "Hayatında yaptığın en büyük hata nedir?" sorusuna, "Fatih hoca ile milli takımda yaşadığım sorun. Ne olursa olsun o sorunu yaşamamalıydım." yanıtını verdi.