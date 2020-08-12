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TOGG'un fiyatı ne kadar? Yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama geldi

TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili TOGG'un fiyatının belli olduğu yazıldı. Bu haberler üzerine TOGG twitter hesabından bir açıklama geldi.

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Fiyatıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme getirildiği TOGG hakkında resmi açıklama geldi. TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
*Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.
*Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
*Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG aracının fiyatına ilişkin iddiayı ortaya atan köşe yazarı Fatih Altaylı oldu. Pazartesi günü kaleme aldığı yazısında fiyata ilişkin şunları yazdı:
*Fiyat konusunda da ayaklar yere basıyor. Öyle ucuz, harcıâlem bir araç beklemeyin. Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması beklenebilir. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG’a sahip olabilirsiniz.

TOGG ne zaman çıkıyor?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, inşaatın zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını belirtti. Karakaş, TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan ineceğinin haberini verdi.

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