Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe Kulübü, Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa ettiğini duyurdu. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, istifanın kabul edildiği belirtildi.

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Fenerbahçe yönetiminde beklenmedik bir istifa depremi yaşandı.

Seçildiği günden bu yana Ali Koç'a en yakın isimlerden biri olan başkan vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.

Semih Özsoy'un istifası sonrasında Ozan Korman Tarhan asil üye oldu.