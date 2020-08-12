Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, bonservisini elinde bulunduran kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncuya ilk yıl için 11 milyon 350 bin TL, 2'nci yıl için 8 milyon TL, 3'üncü yıl için 8 milyon 500 bin TL ve 4'üncü yıl için 9 milyon TL garanti ücret vereceğini duyurdu.

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Emre Kılınç'a 2020-2021 futbol sezonunda 11 milyon 350 bin, 2021-2022 sezonunda 8 milyon, 2022-2023 sezonunda 8 milyon 500 bin, 2023-2024 sezonu için de 9 milyon lira sabit transfer ücreti ödeneceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi. İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç, 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi. Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız"

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Emre Kılınç, imza töreni sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın futbolcusu olmanın kendisi için büyük bir onur ve gurur olduğunu belirten Emre Kılınç, "Başta başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, Fatih hocamıza, beni bu kulübe layık gören tüm yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray'da olmak, Galatasaray'ın futbolcusu olmak, bu armayı taşımak benim için büyük bir onur ve gurur. Burada olabilmeyi çok istiyordum. Şu an burada Galatasaray formasını taşıdığım için inanılmaz gururluyum. Benim için çok gurur verici bir olay. Buralara gelmemde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu bir başlangıç. Başlangıç ne kadar güzel oldu. İnşallah benim de Galatasaray’dan ayrılışım kaptanımızın ayrılışı gibi mutlu, güzel bir şekilde olur tek temennim bu. Ben sadece bir söz vermiştim, Galatasaray'da oynama hayalimden bahsetmiştim. Tek söylediğim buydu. Bunun haricinde pek bir şey yapmam gerekmedi. Süreç beni buralara getirdi. Sadece dik duruşumu korudum ve şu an buradayız. Yönetim, taraftar tarafından da bu kadar seviliyorum. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Emre Kılınç bir kişilik abidesi"

Emre Kılınç için kulüpte düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da kulüp televizyonuna konuştu.

İlk olarak söz alan Cengiz, Emre Kılınç'a övgü dolu sözler söylerken şöyle konuştu:

"Emre Kılınç, bence sadece bir transfer değil, gelecek kuşaklar için bir söz tutma, bir kişilik abidesi. Bu bir karakter meselesi. İzafidir bu kavram. Dürüstlük ve doğruluk öncelikle söz tutmaktır. Taahhütlerine sadık kalmaktır. Emre, bize bunu gösterdi. Kendisine bu bağlamda da Galatasaray için değil Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Hoş geldin Emre kardeşim."

"Emre başkaları gibi sözünde durmamazlık yapmadı"

Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'a sözünde durduğu için teşekkürlerini iletirken, "Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Emre; sağlam durmasaydı, sözünde durmasaydı başkaları gibi… 'Abdurrahim ağabey ben sana öyle bir şey yapar mıyım, Galatasaray’a yapar mıyım?' dedi. Hem camiam hem şahsım adıma Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için de Emre’nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Evlat böyle yetiştirilir" şeklinde konuştu.