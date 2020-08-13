PSG son dakikada açıldı yarı final biletini kaptı

Devler Ligi'nde PSG, geriye düştüğü Atalanta karşısında, 90 ve 90+3'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı. Adını yarı finale yazdıran PSG, Leipzig-Atletico Madrid maçının galibiyle karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk çeyrek final maçında İtalya'nın Atalanta takımıyla Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi. 65 bin kişilik Luz Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Atalanta, 26. dakikada Mario Pasalic'in golüyle 1-0 önde kapadı.

Karşılaşma boyunca rakip kaleye yüklenen Paris Saint-Germain, baskılı oyununun karşılığını son bölümde aldı. 90'ıncı dakikada Marquinhos ile skora dengeyi getiren Paris ekibi, 90+3. dakikada Maxim Choupo-Moting'in golüyle rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

1995 yılından bu yana turnuvada ilk kez yarı finale yükselen PSG, bu turda Leipzig-Atletico Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.