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Dolar aniden fırladı! Sert dalgalanmalar yaşıyor işte son durum

Öneki gün 10 kuruş birden yükselen dolar/TL kuru, yeni güne 7.33 lira seviyesinden başladı.

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Son günlerde sert dalgalanma yaşayan kurlarda dün hareketli bir gün yaşandı. Dolar, 7.22 liradan bir anda 7.32 liraya fırladı. Euro ise 8.48 liradan başladığı günü 8.67 liradan tamamladı.

Günün ilk rakamları

13 Ağustos sabah saatleri itibarıyla dolar/TL 7.33, Euro/TL ise 8.67 seviyelerinde bulunuyor. Öte yandan uluslararası piyasalarda altının onsu 2.000 doların altına inerek 1.929 dolardan alıcı buluyor.

Risk iştahı artmış durumda

ABD'de temmuz ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla beraber yatırımcıların risk iştahı artmış durumda. Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler piyasanın seyrini etkilemeye devam ediyor.

Altın fiyatları 13 Ağustos
  • Gram altın / Alış: 455,9 - Satış: 455,71
  • Çeyrek altın / Alış: 734,80 - Satış: 753,70
  • Yarım altın / Alış: 1.465,20 - Satış: 1.507,40
  • Cumhuriyet altını / Alış: 2.930,30 - Satış: 2.992,00
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