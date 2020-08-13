BIST 1.114
DOLAR 7,32
EURO 8,66
ALTIN 453,31
HABER /  SAĞLIK
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Venezuela'da Maduro’nun İletişim Bakanı'nda koronavirüs çıktı

VENEZUELA İletişim Bakanı Jorge Rodriguez koronavirüse yakalandı.. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından biri olarak biliniyor.

Abone ol

Maduro’nun en yakın danışmanlarından biri olan ve ülkenin iletişim bakanı olarak çalışmalarını südüren Jorge Rodriguez’de Covid-19 tespit edildi.

"Her ne kadar iyi durumda olsam..."

Twitter'dan açıklama yapan Rodriguez, şunları kaydetti: Her ne kadar iyi durumda olsam ve iyi hissetsem de tecrit uygulamasına uymak zorundayım ve bu hastalığı yenmek için tedaviye başlamalıyım.

Venezuela’daki Sosyalist Parti’nin lideri Diosdado Cabello da dahil olmak üzere birçok yetkilide koronavirüs tespit edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 6 ilde birçok yerleşim yeri karantinada! Koronavirüs yasakları başladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekor seviyelere çıkan altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar yorumladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ağustos Çarşamba)
Yunanistan Doğu Akdeniz için ABD'den medet umuyor
Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti
TOGG'un fiyatı ne kadar? Yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Cep yakan hızlı artış! Otomobil fiyatlarına ‘Rekabet’ soruşturması
Koronavirüs beyni ve sinir sistemini de etkiliyor! Rus akademisyen açıkladı
Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Menderes'te 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım
AKS sonuç 2020 ne zaman açıklanacak MEB açıklanma tarihi
Yorumlar