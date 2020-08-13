Venezuela'da Maduro’nun İletişim Bakanı'nda koronavirüs çıktı

VENEZUELA İletişim Bakanı Jorge Rodriguez koronavirüse yakalandı.. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından biri olarak biliniyor.

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Maduro’nun en yakın danışmanlarından biri olan ve ülkenin iletişim bakanı olarak çalışmalarını südüren Jorge Rodriguez’de Covid-19 tespit edildi.

"Her ne kadar iyi durumda olsam..."

Twitter'dan açıklama yapan Rodriguez, şunları kaydetti: Her ne kadar iyi durumda olsam ve iyi hissetsem de tecrit uygulamasına uymak zorundayım ve bu hastalığı yenmek için tedaviye başlamalıyım.