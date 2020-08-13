Venezuela'da Maduro’nun İletişim Bakanı'nda koronavirüs çıktı
VENEZUELA İletişim Bakanı Jorge Rodriguez koronavirüse yakalandı.. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun en yakın danışmanlarından biri olarak biliniyor.Abone ol
Maduro’nun en yakın danışmanlarından biri olan ve ülkenin iletişim bakanı olarak çalışmalarını südüren Jorge Rodriguez’de Covid-19 tespit edildi.
"Her ne kadar iyi durumda olsam..."
Twitter'dan açıklama yapan Rodriguez, şunları kaydetti: Her ne kadar iyi durumda olsam ve iyi hissetsem de tecrit uygulamasına uymak zorundayım ve bu hastalığı yenmek için tedaviye başlamalıyım.
Venezuela’daki Sosyalist Parti’nin lideri Diosdado Cabello da dahil olmak üzere birçok yetkilide koronavirüs tespit edilmişti.
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