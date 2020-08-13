TV8 MasterChef Türkiye'de Büşra o hatayı yapınca kendisini yere atıp ağladı

TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye dün akşam bir başka final turu ile seyirci karşısına çıktı ve ana kadro giderek şekillenmeye başladı. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde kıyasıya yarışan yarışmacılar ilk oyunda şeflerin istediği lazanyayı yapmak için ter döktü.