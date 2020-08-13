TV8 MasterChef Türkiye'de Büşra o hatayı yapınca kendisini yere atıp ağladı
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Büşra yaptığı hata yüzünden gözyaşlarına boğuldu, kendisini yere atıp ağladı. MasterChef ana kadroya yine bir sürpriz isim geldi.
TV8 ekranlarının herkes tarafından ilgiyle izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye dün akşam bir başka final turu ile seyirci karşısına çıktı ve ana kadro giderek şekillenmeye başladı. Dün akşam yayımlanan yeni bölümde kıyasıya yarışan yarışmacılar ilk oyunda şeflerin istediği lazanyayı yapmak için ter döktü.
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Herkes verilen süre içinde lazanyayı yetiştirmeye çalışırken genç yarışmacılardan Büşra Uygur, bir anda isyan etmeye başladı.
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Lazanyasını hazırlayan Büşra fırını açmadığını görünce gözyaşlarına boğuldu. Danilo Şef, Büşra'nın fırını açmadığını anlayınca," Büşra hamur pişti mi?" diye uyardı.
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Fırını açmadığı fark eden Büşra Uygur, fırını açıp yemeği koysa da zaman açısından çok geç kaldı.
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