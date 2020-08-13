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Yaycı Paşa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis Adası’nın civarındaki adalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yaycı Paşa, “Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil” diye konuştu.

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Antalya'nın Kaş İlçesi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'a ait Meis adası çevresi, Türkiye ile Yunanistan arasında büyük sorun olmaya başladı. Oruç Reis gemisinin yaptığı araştırma Yunanistan'ın bölgeye gemilerini göndermesiyle iki ülke arasında da gerilim tırmandı.

"Bu adalar Yunanistan'a ait değil"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis adasıyla ilgili Yunanistan'ı kızdıracak önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yaycı, şunları kaydetti:

Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor. Bu gerçeklik Yunanistan'ın Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesi olduğuna dair iddiasını da ortadan kaldırır.

Çünkü Fener Adası ve Kara Ada, Meis Adası'nın bu bakımdan batı, güney ve doğusunu kapatmaktadır ve bu adalar Yunanistan'a ait değildir.

"Türkiye'nin egemenliği devam ediyor"

Yaycı, şunları söyledi: Eğer Meis Adası dışındaki adalar üzerindeki İtalyan egemenliği 1947 Paris Barış Anlaşması ile sona erdirilmiş ise o zaman orijinal sahibi Osmanlı Devleti'nin halefi Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olması gerekir. Bu durumda, Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor.

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