Biran Damla Yılmaz yaşı kaç nereli İlker Kaleli'nin yeni sevgilisi

Son olarak Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz 23 yaşında ve aslen İstanbullu. İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biraz Damla Yılmaz Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizileriyle tanınıyor.

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Burçin Terzioğlu’yla ilişkisini yaklaşık 1.5 yıl önce noktalayan İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu. Kaleli, gönlünü 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz’a kaptırdı. Bu gelişmenin ardından Burçin Terzioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç araştırmaları başladı.

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir