BIST 1.122
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 454,02
HABER /  MAGAZİN
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Biran Damla Yılmaz yaşı kaç nereli İlker Kaleli'nin yeni sevgilisi

Son olarak Baraj dizisinde Nehir karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz 23 yaşında ve aslen İstanbullu. İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biraz Damla Yılmaz Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizileriyle tanınıyor.

Abone ol

Burçin Terzioğlu’yla ilişkisini yaklaşık 1.5 yıl önce noktalayan İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu. Kaleli, gönlünü 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz’a kaptırdı. Bu gelişmenin ardından Burçin Terzioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç araştırmaları başladı. 

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Biran Damla Yılmaz halen konservatuvarda okumaktadır. Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynamış, Kırgın Çiçekler ve Canevim dizilerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Eylül karakteriyle tanındı.

YER ALDIĞI DİZİLER

Muhteşem Yüzyıl- Cariye

Yasak - Esma

Beyaz Yalan -Nesrin

Kırgın Çiçekler- Eylül

Canevim- Ceylan

Baraj-Nehir

SON DAKİKA HABERLERİ
Rize'de sağlık çalışanı evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı
Dolar aniden fırladı! Sert dalgalanmalar yaşıyor işte son durum
Rekor seviyelere çıkan altın fiyatları ne olacak? Uzmanlar yorumladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (12 Ağustos Çarşamba)
Yunanistan Doğu Akdeniz için ABD'den medet umuyor
Emre Kılınç 4 yıllığına Galatasaray'da
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donal Trump'tan okul çıkışı: Çocuklar gidecekse gitsin
Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı
PSG son dakikada açıldı yarı final biletini kaptı
Adana'da feci olay! Misafirliğe gitti evde balkondan düştü
Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman devletine karşı dava açıyor
Masterchef Barbaros nereli yaşı kaç Barbaros Yoloğlu instagramı yıktı
Yorumlar