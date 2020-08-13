ABD'de korkulan oldu! Öğrencide Covid-19 çıktı sınıf karantinaya alındı

ABD'nin Florida eyaletinde ara verilen eğitim dün başladı. Fakat okulun açılmasından bir gün sonra bir öğrencide Covid-19 belirtilerinin görülmesi sonrasında sınıf karantinaya alındı.

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Corona virüsü salgını devam ederken hem Türkiye’de hem de dünya genelinde tartışma yaratan bir konu da okulların açılması…

Önceki gün yüz yüze eğitime geri dönen Florida’daki SeaWind İlkokulu’nda korkulan oldu.Yüz yüze eğitime başlayan SeaWind İlkokulu’nda eğitime başlanmasından sadece 1 gün sonra öğrencilerden birinde corona virüsü semptomları tespit edildi. Martin County bölge sözcüsü Jennifer DeShazo, öğrencide Covid-19 şüphesi bulunduğu için sınıfın karantina altına alındığını duyurdu.



Sözcü'de yer alan habere göre sınıftaki 9 öğrencinin 14 gün boyunca evden eğitime geçtiği açıklanırken, diğer öğrencilerin de uzaktan eğitim almaya devam ettiği öğrenildi.

551 binden fazla corona virüsü vakası tespit edilen Florida, ABD’de salgının merkez üslerinden biri olarak biliniyor.