İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:Bayramdaki görüntüler sağlık çalışanlarını kızdırdı

Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz'den akıllara durgunluk veren görüntüler geldi. O görüntüler sağlık çalışanlarını çok kızdırdı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek aşı gelene kadar daha dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, bayram tatilinde yaşanan görüntülerin, sağlık çalışanlarının çalışma hevesini kırdığını söyledi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, salgını önemsemeyen vatandaşlara sitem eden Prof. Tufan Tüfek, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarında bıkkınlık, kızgınlık ve kırgınlık oluştu. Bayramdaki görüntüleri gördükten sonra insanların çalışma hevesi kırıldı. Vaka sayıları artarsa ne olacak inanın bilmiyoruz. 35 derece sıcakta, virüse karşı koruyucu ekipmanla gün geçirmenin ne demek olduğunu bizler biliyoruz.

"Vurdumduymazlık dalga dalga yayılıyor"

Hepimizin ailesi var. Vatandaşlarımız daha duyarlı olabilirdi. Hastaların yüzde 95’i Covid-19’u hafif semptomlarla atlattığı için önemsemiyor ve bu vurdumduymazlık dalga dalga yayılıyor. Tepe noktalarında sıkıntı yaşamamak için kan sulandırıcı bazı ilaçlanın stratejik stok ve üretimini gözden geçirmeliyiz. Kasım ayında aşı gelene kadar dayanmamız lazım.

"Covid-19 vakalarında kullandığımız bir kan sulandırıcı"

Heparin ağırlaşan Covid-19 vakalarında kullandığımız bir kan sulandırıcı. Bu ilacı hastalarda ilk uygulayan tıp merkeziyiz. Şu an için ilaç sıkıntımız yok ancak tablo daha kötüye gider ve nisan ayındaki durum ortaya çıkarsa şimdiden önlem almak gerekir. Ucuz bir ilaç olduğundan yeterli sayıda stoklamak sağlık açısında önemli olacaktır."