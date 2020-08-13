Sadık Bigat'ın eşi Serra Bigat ve çocukları

Duayen sanatçı Hümeyra 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ı geçtiğimiz gün kaybetti. 72 yaşında evlat acısı yaşayan sanatçı Hümeyra'nın hayatı da merak konusu oldu. 6 kez evlilik yapan Hümeyra'nın tek çocuğu olan Sadık Bigat'ın babası ise Mithat Bigat'tır. Serra Bigat ile evli olan Sadık Bigat'ın Ömer adında bir oğlu var

Abone ol

72 yaşındaki büyük sanatçı Hümeyra geçtiğimiz günlerde acıların en büyüğü olan evlat acısını yaşadı. Oğlundan 2 gündür haber alamayınca çilingirle evine giden ve kapısını açtıran Hümeyra oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ı toprağa gömen Hümeyra'nın hayatı ve evlilikleri de merak konusu oldu. Hümeyra 6 kere evlilik yaptı ve bir çocuğu oldu.

Tiyatro oyuncusu Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, metin yazarlığı, senaristlik ve mekan işletmeciliği yapıyordu. Evli ve bir çocuk babası olan Sadık Bigat, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı. İşte, Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat hakkında merak edilenler...

SADIK BİGAT KİMDİR?

Sadık Bigat, annesi Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile evliliğinden dünyaya geldi. Organizasyon şirketi sahibi Serra Bigat’la evli olan Bigat’ın 3 yaşında Ömer adında bir oğlu var.

Metin yazarı Bigat, “Bir Erkek Bir Kadın”, “İntikam” ve “Keskin Bıçak” gibi dizilerin senaristleri arasında yer aldı. Aynı zamanda işletmecilik de yapan Bigat, bu alanda annesi Hümeyra’nın desteğini aldı.

Son olarak İkitelli’de bir restoran açan Bigat, işleri yolunda gitmeyince mekânı kapatmak zorunda kaldı. Bigat’ın 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu takla atan araçtan sağ çıkarak ölümden döndüğü de öğrenildi.

Hümeyra kimdir: Hümeyra Akbay 5 Ekim 1947'de istanbul'da dünyaya geldi. 1970'lerden bu yana müzisyen ve oyuncu olarak bilinen Hümeyra, Avrupa Yakası dizisi ve Babam ve Oğlum filmi sayesinde yeni kuşaklarca da tanınmıştır. Son olarak "Unutursam Fısılda" adlı filmde Ayperi karakterininin yaşlı halini canlandırmıştır.

Müzisyen olarak tanındığı 1970'lerde "Kördüğüm", "Sessiz Gemi", "Otuzbeş Yaş" gibi şarkıları büyük hit oldu. Daha sonra popüler çizginin dışında, "Tutkulardan İntihar", "Beyhude" gibi albümler de yaptı.

Önce tiyatro, sonra televizyon, en son da Talihli Amele adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Ferhan Şensoy'un "Ortaoyuncular" ekibiyle 1985 yılında "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" da rol aldı. 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur? filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü kazanmıştır. 10. İstanbul Uluslararası Sinema Tarih Buluşması'nın geleneksel onur ödülü "Işık Saçan Apollon" 2007 yılında kendisine verilmiştir.

Evlilikleri :

1. Evliliği : İlk evliliğini 18 yaşındayken Haluk Aşkın’la yaptı.

2. Evliliği : İkinci evliliğini 19 Ekim 1971 tarihinde Fikret Hakan’la yaptı. 30 gün evli kaldılar.

3. Evliliği : 1972 yılında Mithat Bigat ile evlendi. 11 Mart 1973’te oğlu Sadık dünyaya geldi.

4. Evliliği : 1981 yılında Ömer Kavur ile evlendi.

5. Evliliği : 1999 ABD’li caz piyanisti Jimmy