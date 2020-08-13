Aylin Nazlıaka'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız olanlar tecavüzcü

CHP'li Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nden rahatsız olanların tacizci ve tecavüzcü olduğunu söyledi.

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CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Tecavüzcü erkekler rahatsız

Nazlıaka, "Erkekler, İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız" ifadelerini kullandı.