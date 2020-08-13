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Sivas'ta poğaça almaya girdi döndüğünde şok geçirdi

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta poğaça için fırına giren adam, döndüğünde otomobilini yanarken buldu. Sahibine şoku yaratan araçtaki yangının nedeninin gaz kaçağı olabileceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre olay Yıldızeli ilçesinde çevre yolu üzerinde meydana geldi. Poğaça almak için aracından inerek fırına giren Salim Toroman, fırından çıktığında 58 NF 758 plakalı Tofaş marka otomobili alevler içerisinde buldu.

İtfaiyenin müdahalesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Görgü şahitleri aracın biranda alev aldığı belirtti. Yangının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yangınla ilgili inceleme başlattı.

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