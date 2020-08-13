Küresel piyasalarda durum! Hisseler yükseldi, dolar göstergesi geriledi

Uluslararası piyasalarda Asya hisse senetleri yükselirken, dolar önemli piyasa paraları karşısında geriledi.

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Çoğu Asya hisse senedi Perşembe günkü işlemlerde yükseldi. Küresel hisselerde Mart'tan beri devam eden rallinin sürmesiyle birlikte Asya hisseleri bu yılki kayıplarını geri almaya hazırlanıyor. Dolar zayıfladı ve ABD Hazine tahvilleri hafifçe düştü.

Japonya hisseleri güçlü yükselirken, Güney Kore ve Çin hisseleri de değer kazandı. Hong Kong Borsası düştü. Avustralya hisseleri bazı şirketlerin finansallarının hayal kırıklığı yaratmasının ardından düşük performans gösterdi. S&P 500 Endeks vadelileri, gün içi işlemlerde bir ara Şubat zirvesinin üzerini görmesinin ardından fazla değişmedi. Endekste yükseliş Mart düşüğünden bu yana yüzde 50'yi aştı. Altın yükselişini sürdürdü.

Hisse senedi piyasaları

Tüm dünyada hisse senedi piyasaları pandemiden kaynaklı kayıplarını geri alıyor. Ancak yatırımcılar daha fazla teşvik geleceği beklentilerine bel bağlıyorlar ve Fed yetkilileri yeni yeni başlayan toparlanmanın korunması ihtiyacını giderek daha fazla dile getiriyorlar. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yetkililere korumacı davranışlara bağlı kalmaları çağrısında bulundu ve işsizlik haklarının uzatılmasının büyüme için kritik önemde olduğunun altını çizdi.

ABD'de koronavirüs pandemisinden sert etkilenen bazı eyaletler olumlu yönde sinyaller verdi. Teksas ve California'da virüsten dolayı hastaneye yatanların sayısı düştü.

Washington Crossing portföy yöneticisi Kevin Caron, “Piyasaları geçen birkaç hafta sürükleyen esas güç ivmeydi. Virüsle ilgili iyi durum senaryosuna odaklanan bir piyasa var. Mali politikanın zor zamanlarda ekonomiyi destekleyeceğine oldukça fazla güvenen bir piyasa var.” dedi.

Hisse senetleri

S&P 500 Endeks vadelileri Hong Kong saatiyle 13:07'de fazla değişmedi. Dayanak endeks Çarşamba günü yüzde 1.4 yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.1 düştü.

Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmedi.

Japonya'da Topix Endeksi yüzde 1.4 arttı.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.8 tırmandı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.4 azaldı.

Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 0.1 düştü.

Döviz

Yen yüzde 0.2 artıda dolar karşısında 106.65 seviyesinden işlem gördü.

Offshore yuan 6.9406'dan işlem gördü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.1 düştü.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.2 yükselişle 1.1803'ten alıcı buldu.

Tahviller

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 0.65 oldu.

Avustralya 10 yıllıklarının faizi 3 bp düşüşle yüzde 0.89 oldu.

Emtia

WTI petrol yüzde 0.2 ekside varili 42.60 dolara geriledi.

Altın yüzde 1.2 yükselişle onsu 1,937.79 dolar oldu.