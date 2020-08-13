BIST 1.118
DOLAR 7,34
EURO 8,69
ALTIN 454,30
HABER /  EKONOMİ
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Tatil paketi satıcısına 3.5 milyarlık kurtarma! Anlaşma tamam

En büyük turizm gruplarından TUI, Almanya hükümeti ile 3.5 milyar dolarlık kurtarma anlaşması imzaladı.

Abone ol

TUI Almanya ile 1.2 milyar Euro (1.4 milyar dolar) değerinde bir ek anlaşma imzaladı. Anlaşma neticesinde Almanya hükümeti şirketin hisselerinin yüzde 9 kadarına sahip olabilecek.

TUI Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, WSF istikrar fonu 150 milyon euro değerinde şirket tahvili almayı planlarken, şirketin devlet bankası KfW’den halihazırda aldığı kredi miktarı da 1.05 milyar euro artırıldı. WSF’nin aldığı bu tahviller ise sonradan hükümete ait hisseye dönüştürülebilecek.

Amaç kriz sonrasına taşımak

Hanover merkezli TUI’ye yapılan pandemi sonrasındaki toplam devlet yardımı 3 milyar euroya ulaştı, ama Lufthansa’ya ve Adidas’a yapılan 9 milyar euro değerindeki yardımlara kıyasla daha geri planda kalıyor. Yapılan anlaşmayla beraber, Lufthansa’nın yüzde 20 hissesini aldıktan sonra, Almanya ikinci yüksek profilli taşımacılık şirketinde hisseye sahip olabilecek.

“TUI kârlı bir şirketti” diyen ekonomi bakanlığı sözcüsü Beate Baron, “Alınan önlemlerin şirketi ve çalışanları kriz sonrasına taşımayı hedeflediğini” belirtti.

Haber sonrasında, ana hisseleri London Borsasına kote olan TUI’nin hisse senetleri yüzde 7.6 yükseldikten sonra yüzde 4 düşüş yaşadı. Şirketin 2021 vadeli teminatsız borç senetleri, Bloomberg terminal verilerine göre, 9 cent artarak, 2019 Hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı bakın kaç çıktı! MetroPOLL anketi bomba Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce CHP'de bombaları patlatıyor! 24 Haziran'da neler oldu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Saç dökülmesi koronavirüsle ilişkili olabilir
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı geldi!
İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:Bayramdaki görüntüler sağlık çalışanlarını kızdırdı
Yaycı Paşa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil
Rize'de sağlık çalışanı evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı
ÖNCEKİ HABERLER
Yine Çin! Korkutan iddia dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs çıktı!
Eski eşini öldürmek için Ankara'da cezaevinden kaçan hükümlü Yozgat'ta yakalandı
Sivas'ta poğaça almaya girdi döndüğünde şok geçirdi
Mersin’de terör operasyonu: 4 gözaltı
Bursa'da korkunç olay! Evinin balkonunda asılı halde ölü bulundu
AKS sonuç 2020 ne zaman açıklanacak MEB açıklanma tarihi
Yorumlar