Tatil paketi satıcısına 3.5 milyarlık kurtarma! Anlaşma tamam

En büyük turizm gruplarından TUI, Almanya hükümeti ile 3.5 milyar dolarlık kurtarma anlaşması imzaladı.

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TUI Almanya ile 1.2 milyar Euro (1.4 milyar dolar) değerinde bir ek anlaşma imzaladı. Anlaşma neticesinde Almanya hükümeti şirketin hisselerinin yüzde 9 kadarına sahip olabilecek.

TUI Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, WSF istikrar fonu 150 milyon euro değerinde şirket tahvili almayı planlarken, şirketin devlet bankası KfW’den halihazırda aldığı kredi miktarı da 1.05 milyar euro artırıldı. WSF’nin aldığı bu tahviller ise sonradan hükümete ait hisseye dönüştürülebilecek.

Amaç kriz sonrasına taşımak

Hanover merkezli TUI’ye yapılan pandemi sonrasındaki toplam devlet yardımı 3 milyar euroya ulaştı, ama Lufthansa’ya ve Adidas’a yapılan 9 milyar euro değerindeki yardımlara kıyasla daha geri planda kalıyor. Yapılan anlaşmayla beraber, Lufthansa’nın yüzde 20 hissesini aldıktan sonra, Almanya ikinci yüksek profilli taşımacılık şirketinde hisseye sahip olabilecek.

“TUI kârlı bir şirketti” diyen ekonomi bakanlığı sözcüsü Beate Baron, “Alınan önlemlerin şirketi ve çalışanları kriz sonrasına taşımayı hedeflediğini” belirtti.

Haber sonrasında, ana hisseleri London Borsasına kote olan TUI’nin hisse senetleri yüzde 7.6 yükseldikten sonra yüzde 4 düşüş yaşadı. Şirketin 2021 vadeli teminatsız borç senetleri, Bloomberg terminal verilerine göre, 9 cent artarak, 2019 Hazirandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.