BIST 1.115
DOLAR 7,33
EURO 8,68
ALTIN 455,56
HABER /  DÜNYA
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Esed kürsüde fenalaştı ayakta duramadı! Nedenini kendisi açıkladı

SURİYE'de yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının mülteci konumuna düşmesine sebep olan Esed, kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Ayakta duramayan Esed, konuşmasına bir süre ara verdi. Esed, 1 gündür yemek yemediğini o nedenle de hipotansiyon nöbeti (düşük tansiyon) geçirdiğini söyledi.

Abone ol

Şam rejimi lideri Beşar Esed, Suriye Parlamentosu'nda yenilenen Halk Konseyi'nde yaptığı konuşma sırasında hipotansiyon nöbeti (düşük tansiyon) geçirdi.

Konuşması sırasında bir an duraksayan ve "Affedersiniz; kan basıncım düştü, bu yüzden biraz su içmem gerekiyor. Sakıncası yoksa bir dakika oturmam gerekiyor. Sadece bir dakika" diyerek salondan ayrılan Esed, durumu düzeldikten sonra geri döndü. Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Esed, yaşananları şu sözlerle özetledi: "Aslında dün öğleden sonra hiç yemek yemedim ve bu yüzden tansiyonum düştü. Biraz tuz ve şeker aldım ve tekrar normale döndüm."

Suriye'de 19 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerin ardından Halk Konseyi, 10 Ağustos Pazartesi günü çalışmalara başladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İngiltere gündemine oturan evlilik teklifi! Kendini ateşe verip yüzüğü çıkardı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattı! İnce, seçim gecesi neredeydi
Gözyaşlarına boğulan taksici: Aklım gitti canımı zor kurtardım
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı geldi!
İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:Bayramdaki görüntüler sağlık çalışanlarını kızdırdı
Yaycı Paşa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil
Rize'de sağlık çalışanı evinde karantinaya alınacak yaşlı kadını kucağında taşıdı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Küresel piyasalarda durum! Hisseler yükseldi, dolar göstergesi geriledi
Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon! 7 örgüt mensubu yakalandı
Tatil paketi satıcısına 3.5 milyarlık kurtarma! Anlaşma tamam
Yine Çin! Korkutan iddia dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs çıktı!
Bolu'da saniyelere karşı mücadele! Kadın sürücü lüks araçta sıkıştı
Yorumlar 6 yorum