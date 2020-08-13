Esed kürsüde fenalaştı ayakta duramadı! Nedenini kendisi açıkladı

SURİYE'de yüzbinlerce insanın ölümüne, milyonlarcasının mülteci konumuna düşmesine sebep olan Esed, kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Ayakta duramayan Esed, konuşmasına bir süre ara verdi. Esed, 1 gündür yemek yemediğini o nedenle de hipotansiyon nöbeti (düşük tansiyon) geçirdiğini söyledi.

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Şam rejimi lideri Beşar Esed, Suriye Parlamentosu'nda yenilenen Halk Konseyi'nde yaptığı konuşma sırasında hipotansiyon nöbeti (düşük tansiyon) geçirdi.

Konuşması sırasında bir an duraksayan ve "Affedersiniz; kan basıncım düştü, bu yüzden biraz su içmem gerekiyor. Sakıncası yoksa bir dakika oturmam gerekiyor. Sadece bir dakika" diyerek salondan ayrılan Esed, durumu düzeldikten sonra geri döndü. Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Esed, yaşananları şu sözlerle özetledi: "Aslında dün öğleden sonra hiç yemek yemedim ve bu yüzden tansiyonum düştü. Biraz tuz ve şeker aldım ve tekrar normale döndüm."

Suriye'de 19 Temmuz'da gerçekleşen seçimlerin ardından Halk Konseyi, 10 Ağustos Pazartesi günü çalışmalara başladı.