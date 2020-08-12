İngiltere gündemine oturan evlilik teklifi! Kendini ateşe verip yüzüğü çıkardı

İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson’a (48) evlenme teklif etti. Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı. Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alev kullanıldı ancak etraftakiler duruma el attı. İşte o anlar...