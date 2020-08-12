İngiltere gündemine oturan evlilik teklifi! Kendini ateşe verip yüzüğü çıkardı
İNGİLTERE'de Riky Ash (52) isimli dublör, kendini ateşe verip gönlünü kaptırdığı kadına evlenmek teklifinde bulundu.
İngiltere’de dublörlük yapan Riky Ash ülkede sosyal medyanın gündemine oturdu. Aksiyon filmlerinde ünlü film yıldızları yerine tehlikeli sahneleri canladıran Riky Ash adlı dublör, koronavirüs ile mücadele eden hemşire Katrina Dobson’a (48) evlenme teklif etti. Ash’in ceketinden ve pantolondan alevler çıkarken, duygu dolu dakikalar yerini gerilime bıraktı. Evlenme teklifi sırasında filmlerde kullanılan zararsız alev kullanıldı ancak etraftakiler duruma el attı. İşte o anlar...
Nişanlısından evlilik teklifi alan hemşire Katrina Dobson, “Kendini ateşe verdiğinde, elini cebinde gördüm. Elini cebinden çekti ve aniden yüzüğü çıkardı” dedi.
Kent'teki William Harvey Hastanesinde koronavirüs biriminde çalışan Katrina, “Bunu yapmanın (evlilik teklifi) gerçekten güzel bir yoluydu. Mükemmel bir teklifti. Hem korktum hem duygulandım” diye konuştu.
O anlardan yansıyanlar böyle oldu: