BIST 1.115
DOLAR 7,33
EURO 8,68
ALTIN 455,56
HABER /  SPOR
ADV Başarı sizden burs Asfa'dan

Furkan Korkmaz'ın 21 sayısı Philadelphia'ya yetmedi

NBA'de milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 yenildi. Furkan 29 dakika süre aldı ve 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.

Abone ol

NBA'de normal sezon ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a 125-121 skorla mağlup oldu ve 30. mağlubiyetini aldı.

Bu sezonki 52. galibiyetini elde eden Chris Boucher 19 sayı, 9 ribaund ve Kyle Lowry 19 sayı, 3 asistle oynadı. Philadelphia'da Furkan, 29 dakika parkede kaldı ve 21 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Takımda ayrıca Tobias Harris 22 sayı, 6 ribaund ve Raulzinho Neto da 17 sayı, 5 asistle katkıda bulundu. NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Houston Rockets: 104 - Indiana Pacers: 108
Philadelphia 76ers: 121 - Toronto Raptors: 125
Oklahoma City Thunder: 116 - Miami Heat: 115
Denver Nuggets: 111 - Los Angeles Clippers: 124

SON DAKİKA HABERLERİ
Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Muharrem İnce 'Bin Günde Memleket Hareketi' başlattı! İnce, seçim gecesi neredeydi
Gözyaşlarına boğulan taksici: Aklım gitti canımı zor kurtardım
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı geldi!
İÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek:Bayramdaki görüntüler sağlık çalışanlarını kızdırdı
Yaycı Paşa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak açıklama! Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil
ÖNCEKİ HABERLER
Güneş patlaması ne zaman 2020 Güneş patlaması ne demek?
Esed kürsüde fenalaştı ayakta duramadı! Nedenini kendisi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Küresel piyasalarda durum! Hisseler yükseldi, dolar göstergesi geriledi
Ankara'da FETÖ'nün 'gaybubet evi'ne operasyon! 7 örgüt mensubu yakalandı
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 547 kişiye ceza
Yorumlar