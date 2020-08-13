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Adana'da arkadaşların yaban domuzu avı ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da sürekli köye gelen domuzlar üzerine 5 arkadaş harekete geçti. Domuz avına çıkan arkadaşlardan biri, domuzu vurayım derken Yahya Ersoy’u vurdu. Temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen adam olay yerinde can verdi.

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Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saat 11.30 sularında yaşandı. Saimbeyli ilçesinde S.G.’nin bahçesine sürekli giren yaban domuzlarından kurtulmak isteyen köy sakinleri, hayvanları avlamak üzere akşam bir araya geldi.

Gece saat 23.30 sularında domuzların geldiğini fark eden Yahya Ersoy ve arkadaşları H.G., B.G., A.G., E.B. harekete geçti. Yahya Ersoy'un domuza bir el ateş etmesinin ardından arkadaşı H.G. de tüfeğini ateşledi. H.G.’nin silahından çıkan saçmaların domuz yerine birlikte avlanmaya gittiği Yahya Ersoy’a denk gelmesi üzerine Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda hayatını kaybeden Yahya Ersoy'un Saimbeyli Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

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