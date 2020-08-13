Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere: Kurallara uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda öğrencilere seslendi. Okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, yüz yüze eğitimin de 21 Eylül'de başlayacağını anımsatan Bakan Koca, "Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 2020 tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.
Bakan Koca da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve öğrencilere seslendi. Okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, ardından yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Koca "Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.
SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın. pic.twitter.com/L2YphYz8PO— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020