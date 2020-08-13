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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere: Kurallara uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda öğrencilere seslendi. Okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, yüz yüze eğitimin de 21 Eylül'de başlayacağını anımsatan Bakan Koca, "Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının yaptığı açıklamada, 31 Ağustos 2020 tarihinde okulların uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Bakan Koca da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve öğrencilere seslendi. Okulların önce uzaktan eğitim ile açılacağını, ardından yüz yüze eğitimin başlayacağını belirten Koca "Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, 'okulumdan oluyorum' diyerek uyarın" dedi.

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