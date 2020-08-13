Lazio Vedat Muriqi'de son noktaya geldi! Transfer rakamı belli oldu

İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye 16 milyon bonservis ve 2 milyon Euro bonus teklif ettiğini yazdı. Anlaşmada son noktaya gelindiği belirtilirken Vedat'ın 2 milyon Euro ve 5 senelik sözleşmeye imza atacağı paylaşıldı.

Abone ol

İtalya Serie A ekibi Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye yaptığı girişimleri arttırdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Lazio, golcü futbolcu için yaptığı teklifi yükseltti.

İstanbul’da yapılan teklifte istediğini alamayan İtalyan ekibi, Fenerbahçe’ye yaptığı son teklifte 16 milyon bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisini sundu. İtalyan medyasından Sky Sport Italia, Corrierre dello Sport ve La Gazzetta dello Sport önemli gazeteler iki kulübün anlaştığını yazdı.

Vedat'a 2 milyon Euro ve 5 senelik sözleşme

La Gazzetta dello Sport’tan Nicola Berardino’nun imzasıyla yayınlanan haberde, 26 yaşındaki golcü futbolcuya 2 milyon Euro yıllık ücret ve 5 senelik sözleşme teklif edildi.

Fenerbahçe’ye 2019-2020 sezonun başında transfer olan Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 4’ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 36 maçta 17 gol attı ve 7 asist yaptı.