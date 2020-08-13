Doğu Akdeniz'de gergin dakikalar! Türk ve Yunan fırkateynleri arasında 'sıcak temas' iddiası

DOĞU AKDENİZ’de sular ısınmaya başladı. Türk ve Yunan fırkateynleri arasında ‘sıcak bir temas’ gerçekleştiği iddiası gündemi hareketlendirdi.

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Greek Armyvoice sitesi, Doğu Akdeniz’de seyreden Yunan fırkateyni Limnos ile Türk fırkateyni Kemal Reis’in birbirlerine ‘sürtündüklerini’ ancak ciddi bir çarpışma yaşanmadığını aktardı.

Sismik araştırma yapılan bölgeye yakın bir nokta

Greek Armyvoice'a göre olay, Türkiye’ya ait Oruç Reis gemisinin sismik araştırma yaptığı bölgeye yakın bir noktada gerçekleşti. Yunan donanmasının siteye verdiği bilgiye göre Limnos ile Kemal Reis arasında bir çarpışma yaşanmadı.

Ancak Greek Armyvoice, genelkurmay başkanlığının olayı yalanladığını da aktardı.

Ne olmuştu?

Oruç Reis’in bu hafta arama faaliyetlerine başlaması üzerine Doğu Akdeniz’de tansiyon yeniden yükselmişti. Yunanistan Savunma Konseyi acil kodlu toplanırken, Başbakan Kiriakos Miçotakis de Türkiye'yle yaşanan gerilim nedeniyle acil koduyla ulusa sesleniş konuşması yapmıştı.