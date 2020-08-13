Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde HDP depremi Giresun İl Başkanı istifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yakın tarihte kurduğu Gelecek Partisi Giresun İl teşkilatında 'HDP' depremi yaşandı. İl Başkanı Ahmet Yılmaz, Genel Merkez Binası'nın açılışına davetliler arasında HDP'lilerin katıldığını öğrenmesi üzerine istifa etti.

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Bir dönem İYİ Parti'de yaşanan 'HDP ile yakınlaşma krizi' Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nde de baş göstermeye başladı. Giresun İl Başkanı Ahmet Yılmaz, 26 Temmuz'da Ankara'daki Genel Merkez Binası'nın açılışına, davetliler arasında HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesinin de bulunduğunu öğrendi. Yılmaz, partisinden istifa etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Toplantımızı onurlandırdılar''

Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Ali İhsan Dilmen ise "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen HDP temsilcilerinin açılış davetine icabetlerinden dolayı şeref duyduklarını söyledi. Manşet Gazetesi'nden Erdal Savaş'ın HDP'nin açılışa davet edilmesiyle ilgili sorularını cevaplayan eski AK Partili, yeni Gelecek Partili Ali İhsan Dilmen "Biz açılışımıza davet etmişiz onlar da davete icap etmişler. Onurlandırmışlar. Şereflendirmişler, toplantımıza katılmışlar." dedi.

"Duygusal bir tepki vermiş''

Ali İhsan Dilmen, Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Ahmet Yılmaz'ın istifasıyla ilgili yöneltilen soruyu da şöyle cevapladı: "Biz herhangi bir kuruma tepeden tırnağa karşı değiliz. Herhangi bir kurumu da kendimiz gibi saymıyoruz. Her siyasi partiyle her kurumla anlaşabileceğimiz düzeyde siyaset yapabiliriz. Ülkenin sorunlarına çözüm arayabiliriz. Bu noktadan baktığımız da arkadaşımız (Giresun İl Başkanı Ahmet Yılmaz) şehit yakını olmasından kaynaklanan sebeple duygusal bir tepki vermiş olabilir. Biz buna saygı duyarız."

"HDP resmi bir partidir"

Aydın İl Başkanı Dilmen, "Aponun heykelini dikeceğiz diyen siyasi partinin kongrenize gelmesinden şeref duyduğunuzu mu söylüyorsunuz?" şeklindeki soruya da "Biz misafirlerimizden şeref duyarız. Şunu söylüyorum. Bu parti Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre resmen bir parti midir? Devlet bunlara bütçeden pay ayırıyor mu? Ayırıyor. Devletin kendisini terör örgütü yapmadığı bir partiye ben neden terör örgütü muamelesi yapacağım." cevabını verdi.

"İsimlerini duyunca toplantıyı terk ettim"

Gelecek Partisi Giresun İl Başkanlığı'ndan istifa eden Hücum Ahmet Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, partisinden ayrılış sürecini şu sözlerle anlattı: "26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım."