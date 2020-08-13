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Ahmet Nur Çebi yıldız isme noktayı koydu: Sergen Yalçın düşünmüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer haberleri çıkan Balotelli için noktayı koydu. Çebi, Sergen Yalçın'ın Balotelli transferini düşünmediğini ifade etti.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, efsane başkan Süleyman Seba’nın vefatının 6. yıl dönümünde kabrini ziyaret etti. Çebi, anmadan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Çebi, şu sözlere yer verdi:

“Daha gidecek ve gelecek futbolcular konusunda yeni yeni konuşmaya başladık. Aceleci davranıp hata yapmak istemiyoruz. Ekonomik ve sportif olarak en iyisini bulmaya çalışacağız. Zaten Sergen Hocamız da beyan etti 7-8 tane oyuncu almamız gerektiğini.

Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gidip oyuncularla görüşeceğiz. Bizimle kalmalarını istediklerimizle ve istemediklerimizle birer ön görüşme yapacağız. Ondan sonra da transfer konusunu netleştireceğiz. Erdal Torunoğulları’nın da görüşmeleri devam ediyor. N’Sakala hariç imzalar netleşmiş değil.

"Kötü bir huyum var çok pazarlık ediyorum"

"Gündemimizde olan futbolculardan bir tanesi Mensah ama tek o değil, alternatifleri de var. Mario Balotelli’ye de gelince Sergen Hocamız onu şu anda düşünmüyor. Planlarında yer almıyor. Kendisi bana ifade etti. Futbolcularla yöneticiler görüşürler ama bunlar transfer olacak anlamına gelmez. Sonuçta hocamızın istediği oyuncuları biz takımıza katmaya çalışacağız. Ekonomiden de taviz vermeyeceğimi taraftara açık açık söylemek istiyorum. Kötü bir huyum var çok pazarlık ediyorum. Huyum kurusun maalesef böyle bir huyum var. Atiba ve Welinton’la da böyle bir durum var.”

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