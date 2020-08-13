Cumhurbaşkanı Erdoğan açık net konuştu hakkımızı yedirmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili ''Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirmeyiz'' dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Doğu Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz gerilimiyle ilgili konuşan Erdoğan, bu akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşeceğini söyledi. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Gezi olaylarında meydanı boş bırakmadık ama onlar çapulcuların arkasında yer aldı.

"Açtığı çukurlara biz gömdük"

17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

19 yıl önce kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolda alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’ye hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile görüşecek

Bugün sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmem olacak.

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi çağrısı

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz’da yine kışkırtma ve yalan siyasetiyle bunu gölgelemeye çalıştı. O gece darbecilerin kendisine neden yol verdiğini açıklayamadı.

O geceye dair karanlık noktaları aydınlatmak varken tüm enerjisini darbeci alçakları aklamak için harcadı. Ancak hakikatlerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. CHP Genel Başkanı er ya da geç bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz sağa sola çamur atmak yerine şüphe bulutlarını dağıtmasıdır.

Ayasofya'nın açılışı

Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesi bizler için büyük mutluluk. Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef “zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları attığımız Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. . Tüm İslam alemi ayrı bir mutluluğun içinde. Tabii kimler memnun kimler değil o da işin ayrı bir yanı.

Macron'un Beyrut ziyaretine tepki

Bayram sonrası Lübnan’dan gelen acı haberler yüreklerimiz dağlandı.

Birileri gibi şov yapmak için değil ezeli ve ebedi kardeşliğimiz için Lübnan’dayız. Macron filan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz insani ve İslami görevimizi yaptık. Maalesef mezhep taassubundan kurtulamayan İslam dünyasında ülkelerimiz var. Ne mezhep ne ırki taassup. Bizim inancımızda bu yok.

Türkiye hiçbir çıkar peşinde koşmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecektir.

"CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşuyor"

Ülkemizin Doğu Akdeniz’deki haklarını garanti altına alma yolundaki adımları hem iç hem de dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür.

CHP ülkemize destek vermek yerine Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir.

"Kimse kendini dev aynasında görmemeli"

Doğu Akdeniz’de Türkiye bugüne kadar ne yaptıysa meşruiyet temelinde ve Libya ile yaptığı mutabakat muhtıraları çerçevesinde yapmıştır. Ancak son dönemde Doğu Akdeniz’e sahili olmayan bir ülkenin kışkırtmalarıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz.

Çok açık net konuşuyorum şov peşinde koşmayın. Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı

"Hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz"

Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

"Meis adası üzerinden yetki alanı talep etmek akılla sağduyu ile izah edilemez"

Türk kıyılarına 2 km, Yunan ana karasına ise mesafe 580 km uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez. 10 km2 bir adanın 40 bin km2 deniz yetki alanına sahip olduğunu iddia etmek komiktir. Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir.

Biz asla gereksiz macera veya gerilim aramıyoruz.

Benim batı Trakya’daki soydaşlarımıza saldıranlar bilsinler ki bunun uluslararası hukukla da diğer yöntemlerle de hesabını verirler.

Soydaşlarımızın hukukunu korumak bizim görevimizdir.

Koronavirüs uyarısı

Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Çalışmalarımızı virüs gerçeğine göre yeniden dizayn ediyoruz.

Maskeyi takmalıyız. Bakıyorsunuz maskeyi çenesinin altına koymuş. Bu olmaz. Hastanelerimiz yeterli sayıda hatta dünyaya göre çok daha fazla bir konumdayız. Böyle olduğuna göre bizler maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edeceğiz ki öte yandan hastanelerimiz en modern anlamda var.

Doktorlarımız büyük çabalar sarf etti, ediyorlar. Ambulanslarımız her an seferberlik halinde. Ama halkımız da bizi anlasın. Yani toplu yerlerdeki birçok yapılan eğlencelere filan ara verin ya. Bu dönemde de eğlencelere vesaire ara verin. Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır. Bunları yapmayalım aileleri üzmeyelim.