Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama ve paylaşımlar konusunda uyardı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin kritik bir uyarı geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/sFEpsE1JkZ— MEB (@tcmeb) August 13, 2020
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