Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okulların açılma tarihi açıklaması coşturdu

Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak" diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" ifadesini kullandı.